L'Ukraine rapatrie 44 prisonniers de guerre

L'Ukraine rapatrie 44 prisonniers de guerre













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a rapatrié 44 prisonniers de guerre qui étaient détenus par la Russie, a déclaré mercredi le chef de cabinet de la présidence ukrainienne Andriy Yermak. Parmi les prisonniers libérés, 42 sont des soldats, deux des civils et certains présentent des blessures causées par la torture, a indiqué Andriy Yermak sur l'application de messagerie Telegram. Kyiv et Moscou procèdent régulièrement à des échanges de prisonniers depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, qui en est à présent à son quinzième mois. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)