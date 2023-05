L'Ukraine "probablement" à l'origine de l'attaque de drones contre le Kremlin (NYT)

MOSCOU, 25 mai (Reuters) - L'attaque de drones qui a visé le Kremlin au début du mois était probablement une opération orchestrée par une unité spéciale de l'armée ou des services de renseignement ukrainiens, écrit le New York Times en citant des responsables américains. C'est en tout cas l'évaluation des services de renseignement américains sur la base d'écoutes de communications russes et ukrainiennes, ajoute le journal. Lors de ces échanges, des responsables ukrainiens ont dit penser que leur pays était à l'origine de cette attaque qui n'a fait ni victime, ni dégâts, tandis que les communications entre responsables russes laissent penser qu'il ne s'agissait pas d'une opération "sous fausse bannière", détaille le New York Times, qui cite des responsables anonymes. L'attaque semble s'inscrire dans le cadre d'une série d'opérations secrètes des service ukrainiens qui suscitent un certain inconfort chez leur allié - et principal fournisseur d'armes - américain, ajoute-t-il. Les responsables américains ont dit au journal ne pas penser que l'attaque nocturne contre le Kremlin a été directement validée par le président Volodimir Zelensky, qui a nié toute responsabilité de son pays tandis que Moscou a accusé Kyiv d'avoir cherché à assassiner Vladimir Poutine - quand bien même le président russe ne passe pas la nuit au Kremlin et la charge explosive était de faible puissance. La Russie a aussi accusé les Etats-Unis d'être derrière cette attaque, ce que Washington a jugé "ridicule". (Rédigé par Guy Faulconbridge, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)