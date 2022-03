L'Ukraine prête à discuter d'un statut de neutralité pour un accord de paix avec la Russie-Zelensky

LVIV, Ukraine, 27 mars (Reuters) - L'Ukraine est prête à discuter de l'adoption d'un statut de neutralité dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie, mais celui-ci devra être garanti par des tiers et être soumis à un référendum, a déclaré le président Volodimir Zelensky dans une interview diffusée dimanche.

"Des garanties de sécurité et une neutralité, un statut non nucléaire pour notre pays. Nous sommes prêts à y aller. C'est le point le plus important", a-t-il dit à des journalistes russes lors d'une visioconférence de 90 minutes.

Le chef d'Etat ukrainien a également déclaré que l'invasion russe avait provoqué la destruction de villes russophones en Ukraine et a souligné que les dégâts étaient pires que ceux des guerres russes en Tchétchénie. (Reportage Pavel Polityuk,rédigé par Matthias Williams; version française Claude Chendjou)