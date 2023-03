L'Ukraine prépare une contre-offensive tandis que l'assaut russe sur Bakhmout s'essouffle

L'Ukraine prépare une contre-offensive tandis que l'assaut russe sur Bakhmout s'essouffle













Crédit photo © Reuters

par Mike Collett-White OUEST DE SOLEDAR, Ukraine (Reuters) - Les troupes ukrainiennes devraient bientôt lancer une contre-attaque alors que l'offensive russe semble s'essouffler, a déclaré un commandant, mais le président Volodimir Zelensky a averti que sans un approvisionnement plus rapide en armes, la guerre pourrait durer plusieurs années. Selon l'armée ukrainienne, 1.020 soldats russes ont été tués au cours des dernières 24 heures alors qu'ils lançaient des attaques infructueuses sur les villes de Lyman, Avdiivka, Mariinka et Chakhtarsk. Mais leur objectif principal reste la ville minière de Bakhmout. "L'ennemi n'a pas cessé son assaut sur Bakhmout", a indiqué l'état-major ukrainien dans un rapport. Les forces russes tentent de s'emparer de Bakhmout depuis des mois afin d'étendre leur contrôle sur l'est de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont indiqué avoir repoussé 80 attaques russes au cours de la journée écoulée. La Russie n'a pas réagi immédiatement aux derniers combats et Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ce bilan. Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, des tirs de missiles et des bombardements russes ont causé la mort de sept civils ukrainiens, dont cinq à Kostiantynivka, dans la région orientale de Donetsk, selon les services d'urgences. Le bureau présidentiel a lui fait état de deux morts et sept blessés à Bilopillia, dans la région de Soumy. Le commandant en chef des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a déclaré plus tôt que ses forces allaient bientôt lancer une contre-offensive après avoir résisté à la campagne hivernale de la Russie. Les mercenaires russes du groupe Wagner "perdent des forces considérables et s'essoufflent", a-t-il ajouté. "Très bientôt, nous profiterons de cette occasion, comme nous l'avons fait par le passé près de Kyiv, Kharkiv, Balakliya et Koupiansk", a-t-il déclaré, énumérant les contre-offensives ukrainiennes l'année dernière qui ont permis de reconquérir des pans entiers de territoire. Moscou n'a pas réagi immédiatement aux déclarations sur le groupe Wagner, mais son chef, Evguéni Prigojine, a mis en garde ces derniers jours sur une contre-attaque ukrainienne. PLUS CALME Les journalistes de Reuters qui se trouvaient près du front au nord de Bakhmout ont observé des signes qui laissent penser que l'offensive russe dans la région pourrait être en train de s'affaiblir. Dans un village tenu par les Ukrainiens à l'ouest de Soledar, à la périphérie nord de Bakhmout, l'intensité des bombardements russes a sensiblement diminué par rapport aux deux jours précédents. "C'était très chaud ici il y a une semaine, mais depuis trois jours, c'est plus calme", a expliqué un soldat ukrainien. "Nous pouvons le constater dans les frappes aériennes de l'ennemi. Alors qu'auparavant il y avait cinq-six raids aériens par jour, aujourd'hui nous n'avons eu qu'une seule attaque d'hélicoptère", a déclaré le soldat. Volodimir Zelensky a demandé à ses alliés européens d'augmenter et d'accélérer les livraisons d'armes, réclamant à nouveau des missiles longue portée, des munitions et des avions modernes, ainsi que des sanctions supplémentaires contre la Russie. "Si l'Europe attend, le mal aura peut-être le temps de se regrouper et de se préparer à des années de guerre", a déclaré le président ukrainien dans un discours vidéo adressé aux dirigeants de l'Union européenne (UE) depuis un train. Lors du sommet de l'UE qui se tient depuis jeudi à Bruxelles, les dirigeants ont approuvé un plan établi par les ministres des Affaires étrangères, qui prévoit l'envoi d'un million d'obus d'artillerie à l'Ukraine au cours de l'année à venir. Ils ont également discuté de la sécurité alimentaire mondiale et des sanctions à l'encontre de la Russie. (Reportage Mike Collett-White à l'ouest de Soledar, Pavel Polityuk à Kyiv et les bureaux de Reuters, rédigé par Cynthia Osterman et Michael Perry ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)