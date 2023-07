L'Ukraine parle d'une contre-offensive "fructueuse" ces derniers jours

KYIV, 4 juillet (Reuters) - Les jours qui viennent de s'écouler ont été "particulièrement fructueux" pour la contre-offensive menée par l'Ukraine contre les forces d'invasion russes dans l'est et le sud du pays, a déclaré mardi un haut responsable ukrainien. "A ce stade des hostilités, les forces armées ukrainiennes remplissent leur tâche principale : la destruction de main d'oeuvre, d'équipement, de dépôts de carburant, de véhicules militaires, de postes de commandement, de pièces d'artillerie et de systèmes de défense antiaérienne de l'armée russe", a ajouté Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense ukrainien. Les autorités ukrainiennes ont été avares de commentaires sur leur contre-offensive lancée il y a un mois, privilégiant un "silence opérationnel" visant notamment à dissimuler leurs intentions véritables. Le président Volodimir Zelensky a fait état lundi de "progrès" après une semaine difficile qui a vu les soldats ukrainiens buter sur la densité des lignes de défense mises en place par la Russie, notamment dans la région de Zaporijjia, où l'armée de Kyiv a le plus avancé ces dernières semaines. Oleksiy Danilov n'a fourni aucune précision sur d'éventuels gains territoriaux, se contentant de saluer la performance "fructueuse" des troupes ukrainiennes. Outre la région de Zaporijjia, de violents combats ont lieu autour de Bakhmout, seule ville conquise par les Russes pendant leur longue phase offensive de l'automne au printemps derniers, aux abords de laquelle l'armée ukrainienne a récemment repris des pans de territoire, contraignant Moscou à envoyer des renforts. Selon la vice-ministre de la Défense Hanna Mayar, Kyiv a repris 37,4 km2 de territoire au cours de la semaine écoulée. Le porte-parole de l'armée, Andriy Kovalev, a qualifié mardi ces avancées de "succès partiel" au prix de violents combats face à la résistance acharnée des Russes. Moscou semble vouloir tenir à tout prix ses premières lignes de défense pour tenter d'éviter le scénario de percées similaires à celles qui avaient permis aux Ukrainiens de reprendre une partie importante des régions de Kharkiv et Kherson l'an dernier. L'armée russe reste parallèlement à l'offensive dans plusieurs secteurs des régions de Louhansk et Donetsk, notamment autour des villes de Lyman, Avdiivka et Marinka, où l'Ukraine dit avoir repoussé ses assauts. Le Kremlin a par ailleurs accusé Kyiv d'avoir attaqué Moscou avec des drones mardi, affirmant avoir neutralisé au moins cinq aéronefs, même si l'un des aéroports de la capitale est resté fermé pendant plusieurs heures. (Reportage de Dan Peleschuk, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)