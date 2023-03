L'Ukraine nomme un nouveau responsable de la lutte contre la corruption

L'Ukraine nomme un nouveau responsable de la lutte contre la corruption













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a désigné lundi le nouveau patron de l'agence nationale de lutte contre la corruption, bouclant un processus long de plusieurs mois que les pays occidentaux surveillaient de près sur fond de renforcement des aides fournies à Kyiv pour combattre l'invasion par la Russie. L'Union européenne (UE) considère la lutte contre la corruption comme une priorité pour l'Ukraine pour sa candidature à une adhésion au bloc communautaire et juge la nomination du patron de l'agence nationale anti-corruption (NABU) comme une étape essentielle. Semen Kryvonos, qui était jusqu'à maintenant chef de l'Inspection d'État de l'architecture et de l'urbanisme, prendra pour un mandat de sept ans la tête de la NABU, l'une des nombreuses entités ukrainiennes créées ces dernières années pour lutter contre la corruption. "Notre équipe s'est engagée à respecter le principe de tolérance zéro à l'égard de la corruption et à soutenir les institutions chargées de la lutte contre la corruption", a déclaré le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Denys Chmyhal a choisi Semen Kryvonos parmi trois derniers candidats avec le soutien du gouvernement. Il a indiqué que cette nomination répondait à la dernière des recommandations formulées par la Commission européenne pour poursuivre les négociations sur l'adhésion à l'UE. L'Ukraine est devenue candidate à l'adhésion à l'UE en juin dernier, quatre mois après le début de l'invasion du pays par la Russie. Les Vingt-Sept avaient alors salué un "moment historique" mais Moscou avait déclaré que cette décision aurait de mauvaises conséquences. A son arrivée au pouvoir en 2019, le président Volodimir Zelensky avait promis de lutter contre la corruption à tous les niveaux, sur fond d'exaspération de la population face à des scandales en série . (Reportage Dan Peleschuk, version française Matthieu Protard)