L'Ukraine ne cédera pas de territoire à la Russie, dit Kyiv à Pékin

L'Ukraine ne cédera pas de territoire à la Russie, dit Kyiv à Pékin













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a déclaré mercredi à un diplomate de haut rang chinois en visite à Kyiv que l'Ukraine n'accepterait aucune proposition de paix qui impliquerait de céder des territoires à la Russie ou de "geler" le conflit en l'état, a fait savoir son ministère. Li Hui, émissaire spécial de Pékin pour les affaires eurasiennes et ancien ambassadeur de Chine à Moscou, effectuait mardi et mercredi la première visite en Ukraine d'un haut représentant chinois depuis le début de la guerre, le 24 février 2022. Pékin, qui a noué l'an dernier un partenariat "sans limite" avec Moscou, se présente comme un possible médiateur de la crise ukrainienne et a dévoilé en février un plan de paix en 12 points, lequel a été perçu par Kyiv comme un signal positif mais accueilli avec scepticisme par les Etats-Unis, la Chine n'ayant pas condamné l'offensive russe. Dmytro Kouleba a informé Li Hui "dans les détails sur les principes d'un rétablissement d'une paix durable et juste basée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a rapporté le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Il a souligné que Kyiv n'"acceptait aucune proposition impliquant la perte de ses territoires ou le gel du conflit", alors que cette dernière hypothèse est considérée par l'Ukraine et ses alliés comme un moyen pour la Russie de maintenir ses troupes dans les territoires occupés et, potentiellement, de préparer de nouvelles offensives. Li Hui, qui effectue une tournée en Europe décrite par Pékin comme une "mission pour la paix", est attendu aussi en Russie, Pologne, France et Allemagne. (Reportage Pavel Polityuk; version française Jean Terzian)