L'Ukraine n'a pas l'intention de discuter avec la Russie du renouvellement de l'accord de transit gazier-presse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre ukrainien de l'Energie, German Galouchtchenko, a déclaré mercredi que Kyiv ne participerait pas aux discussions sur le renouvellement de l'accord de transit gazier, qui doit expirer l'an prochain, avec la Russie. "Il est absolument évident que nous ne participerons pas aux discussions avec les Russes", a dit German Galouchtchenko au service ukrainien de Voice of America. La Russie a indiqué qu'elle envisagerait de prolonger cet accord, qui lui permet de livrer son gaz à l'Europe via l'Ukraine, au-delà de 2024 si l'Union européenne avait besoin de ces approvisionnements. L'UE s'est engagée à mettre fin à sa dépendance envers le gaz russe d'ici 2027. German Galouchtchenko a déclaré qu'il y avait de grandes chances qu'il n'y ait aucune demande en gaz russe dans les pays européens. "L'année prochaine montrera si l'Europe peut fonctionner sans gaz russe", a rapporté Voice of America, citant le ministre. (Reportage Maria Tsvetkova à New York; version française Camille Raynaud)