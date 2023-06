L'Ukraine n'a pas encore lancé sa "contre-offensive", déclare un responsable

par Sergiy Karazy KYIV (Reuters) - L'Ukraine n'a pas encore lancé la contre-offensive attendue de longue date pour reconquérir les territoires occupés par la Russie, a déclaré mercredi un haut responsable de la sécurité ukrainienne. Des responsables russes ont affirmé que la contre-offensive ukrainienne avait déjà débuté, ce qu'Oleksi Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a démenti. "Tout cela est faux. Le moment où tout cela commencera sera décidé par nos militaires", a déclaré Oleksi Danilov dans le cadre d'un entretien accordé à Reuters. "Lorsque nous lancerons la contre-offensive, tout le monde le saura, tout le monde le verra." Les responsables russes ont confondu les avancées ukrainiennes dans certaines zones de la ligne de front avec le début d'une opération de plus grande envergure, a-t-il affirmé. L'Ukraine aurait progressé de 200 à 1.100 mètres dans certaines zones autour de la ville orientale dévastée de Bakhmout au cours des dernières 24 heures, a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'avancée sur le front. Kyiv espère que la contre-offensive tant attendue marquera un tournant dans la guerre et souhaite reprendre des pans entiers du territoire occupé par la Russie. D'après Oleksi Danilov, il ne fait aucun doute que la Russie est à l'origine de la destruction du barrage de Kakhovka, sur les rives du Dniepr, dans la région méridionale de Kherson, mardi, la zone étant occupée depuis le début de l'invasion russe. Le Kremlin assure de son côté que l'Ukraine a détruit le barrage de Nova Kakhovka pour détourner l'attention de l'échec de sa contre-offensive. L'Ukraine fait désormais face à des pressions pour accepter des pourparlers de paix, a dit Oleksi Danilov, réitérant la position ukrainienne selon laquelle il n'y aurait pas de négociations tant que les forces russes n'auraient pas quitté le territoire ukrainien. (Reportage Sergiy Karazy, rédigé par Olena Harmash, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)