L'Ukraine limite sa consommation d'électricité après les attaques russes sur ses infrastructures

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a appelé jeudi la population à limiter sa consommation d'électricité pour alléger la pression sur le réseau et permettre la réparation des infrastructures détruites par des frappes russes.

Selon le président Volodimir Zelensky, les attaques russes ont touché un tiers des centrales électriques de l'Ukraine, ce qui contraint le gouvernement à demander aux Ukrainiens de restreindre leur consommation d'électricité entre 07h00 et 23h00 (heure locale).

La chancelier allemand a accusé le président russe, Vladimir Poutine, d'utiliser l'énergie et la faim comme armes.

"Les tactiques de la terre brûlée n'aideront pas la Russie à gagner la guerre. Elles ne feront que renforcer l'unité et la détermination de l'Ukraine et de ses alliés", a déclaré Olaf Scholz au Parlement allemand.

Dmitri Medvedev, à la tête du Conseil de sécurité russe, a déclaré que le chancelier était la dernière personne à pouvoir porter de telles accusations, évoquant le passé nazi de l'Allemagne et "les 30 millions de Soviétiques, tués ou morts de faim et de froid pendant la guerre".

Le ministère russe de la Défense a confirmé cibler à nouveau les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, une stratégie qu'il a intensifiée depuis la nomination le 8 octobre de Sergueï Sourovikine au poste de commandant de l'"opération militaire spéciale" de Moscou.

Selon des journalistes de Reuters, cinq drones ont frappé jeudi la ville portuaire de Mykolaïv, ville stratégique du sud de l'Ukraine.

Depuis dix jours, la Russie a mené plus de 300 frappes aériennes sur des installations énergétiques, a déclaré le ministre ukrainien de l'Energie Herman Halushchenko.

Le gouvernement vise par conséquent à réduire de 20% la consommation d'énergie, a-t-il ajouté.

"Nous constatons une diminution volontaire (de la consommation). Mais lorsque cela ne suffit pas, nous sommes obligés de procéder à des arrêts forcés", a dit Herman Halushchenko.

La capitale et Kharkiv ont annoncé des restrictions sur l'utilisation des transports publics à propulsion électrique et dans la fréquence de passage du métro.

La région de Soumy, dans le nord-est à la frontière avec la Russie, a annoncé qu'il n'y aurait ni eau courante, transport électrique et éclairage public de 7 heures à 23 heures.

Sur le terrain, l'armée ukrainienne avançait toujours vers Kherson, la seule capitale régionale prise par les forces russes depuis leur invasion il y a huit mois, et a annoncé la mort de 43 militaires russes et la destruction de six chars et autres équipements.

