L'Ukraine invite Lula et critique l'approche du président brésilien

Crédit photo © Reuters

par Anthony Boadle BRASILIA (Reuters) - Kyiv a annoncé mardi avoir invité Luiz Inacio Lula da Silva à effectuer une visite en Ukraine afin qu'il puisse constater les ravages de l'invasion menée par la Russie, tout en critiquant les efforts de médiation du président brésilien, une position considérée comme alignée sur celle de Moscou et qui a irrité certains pays occidentaux. Cette invitation survient au lendemain de la visite au Brésil du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a rencontré Lula. Cette visite a donné lieu à des commentaires sur la vision partagée par Brasilia et Moscou de la guerre en Ukraine, présentée par la Russie comme une "opération militaire spéciale". Via les réseaux sociaux, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a confirmé que Lula avait été convié à se rendre à Kyiv "pour comprendre les raisons réelles de l'agression russe et ses conséquences sur la sécurité mondiale". Oleg Nikolenko a déclaré que l'Ukraine suivait avec intérêt les efforts du dirigeant brésilien pour trouver une solution au conflit mais qu'elle n'acceptait pas que "la victime et l'agresseur" soient traités de la même manière. Il a aussi rejeté l'idée selon laquelle "les pays aidant l'Ukraine à se défendre contre une agression meurtrière soient accusés d'encourager la guerre", une référence à des commentaires effectués au cours du week-end par Lula, qui a accusé Etats-Unis et Union européenne de contribuer à prolonger le conflit en fournissant des armes à Kyiv. Ces commentaires de Lula, effectués dans la foulée d'un déplacement en Chine où il a rencontré son homologue Xi Jinping, ont provoqué la colère de nombreux pays occidentaux. Les Etats-Unis ont reproché à Lula de "répéter comme un perroquet" une propagande de la Russie et de la Chine "sans regarder les faits", tandis que l'UE a rejeté l'idée selon laquelle Kyiv comme Moscou étaient à blâmer pour la guerre. Lula, qui se présente comme un médiateur pour des discussions de paix, a émis une proposition s'inscrivant dans la logique traditionnelle de non-intervention du Brésil dans la politique étrangère, appelant à ce qu'un groupe de pays non impliqués dans la guerre chapeautent des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Cette idée a été saluée par le Kremlin et Sergueï Lavrov a remercié le Brésil pour ses efforts. Parmi les Occidentaux, seul le président français Emmanuel Macron a pour l'heure accueilli positivement l'initiative de Lula. Lula a déclaré par le passé que la Russie devait rendre à l'Ukraine les territoires contrôlés dans le cadre de l'offensive lancée le 24 février 2022, mais que Kyiv pourrait devoir sacrifier la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014 - une hypothèse fermement rejetée par le président ukrainien Volodimir Zelensky. (Reportage Anthony Boadle; version française Jean Terzian)