L'Ukraine frappe la région russe de Koursk, une femme tuée

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Une femme a été tuée par un bombardement ukrainien sur la région russe de Koursk et des drones ont touché un site pétrolier dans la région voisine d'Oryol, a-t-on appris mardi auprès des autorités locales. Selon Roman Starovoït, le gouverneur de la région, la victime se trouvait à Gornal, une localité située près de la frontière avec l'Ukraine. Au moins cinq drones ont été par ailleurs été abattus au-dessus de la région de Koursk mardi, ont dit Roman Starovoït et le ministère russe de la Défense. Dans la région d'Oryol, deux drones ont frappé un site pétrolier, faisant trois blessés et provoquant un incendie, a précisé le gouverneur local Andreï Klytchkov. Trois drones ont été abattus. Le gouverneur de la région voisine de Briansk, Alexandre Bogomaz, et le ministère de la Défense ont déclaré qu'un autre drone avait été détruit, sans plus de détails. L'Ukraine a attaqué à plusieurs reprises les régions frontalières russes ces derniers mois. Le 30 décembre, les médias russes ont rapporté qu'au moins 20 personnes avaient été tuées lors d'un tir de missile sur la ville de Belgorod, située à 40km de l'Ukraine. De son côté, la Russie a également tiré récemment des centaines de missiles et de drones sur des villes ukrainiennes, certaines situées loin derrière la ligne de front, selon des responsables ukrainiens. Lors de sa dernière attaque, lundi, la Russie a tiré 51 missiles de différents types sur l'Ukraine, tuant au moins quatre personnes et frappant des infrastructures civiles. (Rédigé par Felix Light et Maxim Rodionov, version française Kate Entringer)