L'Ukraine fait état de bombardements russes à Kharkiv et Zaporijjia

L'Ukraine fait état de bombardements russes à Kharkiv et Zaporijjia













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un civil a été tué et un autre blessé dans un bombardement russe sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré dimanche des responsables ukrainiens. Les forces russes ont tiré au cours de la nuit contre des immeubles résidentiels dans le village de Kolodiazne, tuant un homme de 33 ans et en blessant un autre, a précisé le gouverneur de Kharkiv, Oleh Sinehoubov, sur la messagerie Telegram. Il a ajouté que les Russes avaient aussi tiré quatre missiles sol-air S-400 contre la ville de Kharkiv au cours de la nuit, endommageant légèrement un immeuble résidentiel. Le gouverneur de Zaporijjia, Yuriy Malachko, a pour sa part déclaré que trois femmes et quatre hommes avaient été blessés et plusieurs maisons endommagées dans d'intenses bombardements russes sur le village de Stepnohirske samedi après-midi. La Russie a aussi bombardé la ville de Zaporijjia elle-même et un quartier était toujours privé d'électricité dimanche matin, selon un responsable municipal, Anatoliy Kourtiev. Vladimir Rogov, un responsable de la partie de la région de Zaporijjia contrôlée par les Russes, a de son côté accusé samedi les forces ukrainiennes d'avoir détruit une école dans le village de Stoulneve tandis que la défense antiaérienne a intercepté un drone au-dessus de la localité de Tokmak. Ukrainiens et Russes démentent prendre des civils pour cible. Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi que les forces russes avaient détruit au cours de la journée écoulée un certain nombre de dépôts d'armes ukrainiens dans la région de Zaporijjia. L'état-major ukrainien déclare que les Russes bombardent fortement le secteur pour tenter d'empêcher l'avancée ukrainienne dans la région. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, version française Bertrand Boucey)