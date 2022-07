L'Ukraine exclut de céder des territoires à la Russie

KYIV (Reuters) - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, a exclu mercredi de céder des territoires à la Russie dans le cadre d'un éventuel accord de paix et a précisé qu'aucune négociation de paix n'était en cours entre Moscou et Kyiv.

"L'objectif de l'Ukraine dans cette guerre (...) est de libérer nos territoires, de restaurer notre intégrité territoriale et notre pleine souveraineté dans l'est et le sud de l'Ukraine", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. "C'est le point final de notre position de négociation", a-t-il ajouté.

La Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, a pris ce mois-ci le contrôle total de la province de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, et veut capturer tout le territoire qu'elle ne contrôle pas encore dans la province voisine de Donetsk, située également dans la région orientale du Donbass.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré dans une interview publiée plus tôt mercredi - avant des pourparlers à Istanbul réunissant des responsables ukrainiens, russes, turcs et des Nations unies - qu'un accord visant à reprendre les exportations de céréales bloquées par la Russie semblait très proche.

Il a toutefois précisé que les négociations de paix étaient gelées.

"Actuellement, il n'y a pas de pourparlers (de paix) entre la Russie et l'Ukraine en raison de la position de la Russie et de son agression continue contre notre pays", a déclaré Dmitro Kouleba.

