L'Ukraine et les USA vont lancer une production conjointe d'armes dit Zelensky

par Olena Harmash KYIV, 22 septembre (Reuters) - L'Ukraine et les Etats-Unis ont conclu un accord pour lancer une production conjointe d'armes qui pourrait permettre à Kyiv de produire des systèmes de défense aérienne, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky. Dans son allocution quotidienne aux Ukrainiens, Volodimir Zelensky a déclaré que l'accord à long terme pourrait créer des emplois dans un nouveau bassin industriel en Ukraine, dont l'économie a été dévastée depuis l'invasion russe. "C'était très important de venir à Washington, avec de très importants résultats", a déclaré Volodimir Zelensky dans une vidéo publiée sur le site de la présidence vendredi matin. "Et un accord à long terme - nous allons travailler ensemble pour que l'Ukraine produise les armes nécessaires avec les Etats-Unis. La co-production dans la défense avec les Etats-Unis est historique", a-t-il déclaré. Volodimir Zelensky a effectué cette semaine une visite aux Etats-Unis où il s'est rendu aux Nations unies puis à Washington. Kyiv a intensifié ses efforts pour augmenter sa production domestique d'armes après 19 mois de conflit qui ont créé une demande immense en armurerie et munitions. Le ministère ukrainien des Industries stratégiques, qui gère la production d'armes en Ukraine, a signé un accord de coopération avec trois associations qui regroupe 2.000 entreprises américaines, a déclaré le président ukrainien. "Nous nous préparons à créer un nouvel écosystème de défense avec les Etats-Unis et à produire des armes pour renforcer notre liberté et protéger nos vies ensemble", a déclaré Volodimir Zelensy sans donner plus de détails. L'Ukraine dépend encore énormément de l'aide militaire occidentale et cherche à réduire cette dépendance en modernisant et augmentant sa production en armurerie pour le front. Le président ukrainien a, par le passé, déclaré que l'Ukraine organisera bientôt un forum international de production d'armes, regroupant une vingtaine de pays. L'Ukraine a déjà conclu plusieurs accords avec des pays d'Europe centrale pour la réparation de chars ukrainiens et cherche à développer sa production de drones et de missiles. (Version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)