L'Ukraine et la Pologne sont en mesure de résoudre leurs différends, dit Zelensky

KYIV (Reuters) - L'Ukraine et la Pologne pourront résoudre leurs différends, y compris ceux liés aux manifestations de chauffeurs routiers polonais à la frontière, a dit le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui recevait le Premier ministre polonais Donald Tusk à Kyiv lundi. Le dirigeant polonais, qui a pris ses fonctions le mois dernier, s'est rendu en Ukraine pour s'entretenir avec le président ukrainien en vue de renforcer les relations bilatérales après des mois de tension. "Nous avons discuté avec le Premier ministre (polonais) du fait que toutes les questions critiques qui existent peuvent être résolues au niveau des gouvernements, et le travail dans ce sens commencera bientôt", a déclaré Volodimir Zelensky lors d'un point de presse conjoint avec Donald Tusk. La Pologne, qui a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens depuis février 2022, est un allié de la première heure de Kyiv face à l'invasion russe et s'efforce d'obtenir davantage de soutien financier et militaire de ses partenaires occidentaux. Les relations entre Varsovie et Kyiv se sont toutefois détériorées ces derniers mois en raison des blocages menés par les chauffeurs routiers polonais à la frontière avec l'Ukraine, mécontents de la concurrence jugée déloyale de leurs homologues ukrainiens, et des protestations des agriculteurs contre les importations de céréales ukrainiennes. La semaine dernière, les routiers polonais se sont engagés à cesser jusqu'au 1er mars leurs manifestations, qui visaient à bloquer l'accès - sans autorisation préalable - des routiers ukrainiens à l'UE. Sur le front militaire, la Pologne a dit la semaine dernière étudier la possibilité de fabriquer davantage de munitions et d'équipements dans le cadre d'un nouveau programme d'aide à l'Ukraine. "Il n'y a pas de question plus importante que de soutenir l'Ukraine dans son effort de guerre - c'est la question numéro un", a déclaré Donald Tusk plus tôt lundi, dans des commentaires diffusés par la télévision polonaise. (Reportage Dan Peleschuk, Max Hunder, Pawel Florkiewicz et Yuliia Dysa ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)