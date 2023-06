L'Ukraine est prête à rejoindre l'Otan dit Zelensky en Moldavie

Crédit photo © Reuters

CHISINAU (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré jeudi que l'Ukraine était prête à rejoindre l'Otan et que son futur s'inscrivait dans l'Union européenne (UE), lors d'une visite en Moldavie à l'occasion du sommet de la Communauté politique européenne. "Notre futur est dans l'UE. L'Ukraine est prête à rejoindre l'Otan", a déclaré Volodimir Zelensky. "Nous soutenons la Moldavie et son peuple qui sont intégrés dans l'UE. Vous avez soutenu notre peuple, nos réfugiés qui ont fui le pays dans les premiers jours de la guerre et nous ne l'oublierons jamais", a-t-il ajouté, aux côtés de la présidente moldave, Maia Sandu. Le président ukrainien a notamment promis de travailler lors du sommet européen à la mise en place d'une coalition pour la livraison d'avions de chasse pour aider l'Ukraine dans sa contre-offensive contre la Russie. Le Sommet de la Communauté politique européenne se tient à Chisinau, à une vingtaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. (Reportage par Tom Balmforth et le bureau de Kyiv; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)