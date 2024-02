L'Ukraine envisage la possibilité d'inviter la Russie au sommet sur la paix

KYIV (Reuters) - L'Ukraine et ses partenaires étrangers pourraient inviter la Russie au prochain sommet sur la paix organisé pour discuter de la fin de la guerre qui dure depuis deux ans, a déclaré dimanche un haut fonctionnaire ukrainien. La Suisse compte organiser une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine d'ici l'été pour discuter du plan de Volodimir Zelensky, qui pourrait être présentée à la Russie lors d'une deuxième rencontre à une date ultérieure, a déclaré Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien. "Il est possible que nous invitions ensemble des représentants de la Fédération de Russie et que nous leur présentions le plan au cas où celui qui représente le pays agresseur à ce moment-là souhaiterait réellement mettre fin à cette guerre et revenir à une paix juste", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse télévisée à Kyiv. Volodimir Zelensky a présenté pour la première fois son plan de paix en dix points lors d'un sommet du G20 en novembre 2022. Il prévoit notamment le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le retrait total des troupes russes. A lire aussi... L'Ukraine maintient qu'elle ne discuterait pas avec la Russie tant que toutes les troupes de Moscou n'auraient pas quitté son territoire. Le Kremlin a qualifié le plan de paix d'absurde car il exclut les territoires annexés par la Russie. (Reportage Olena Harmash et Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)