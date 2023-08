L'Ukraine envisage d'exporter ses céréales par la mer Noire

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine envisage d'utiliser son "corridor humanitaire" en mer Noire pour les expéditions de ses céréales après le premier passage réussi d'un navire à travers cette route la semaine dernière, a déclaré lundi un haut fonctionnaire. La Russie bloque les ports ukrainiens depuis le début de l'invasion de février 2022 et a menacé de traiter tous les navires comme des cibles militaires potentielles, depuis qu'elle s'est retirée le mois dernier de l'accord céréalier soutenu par les Nations unies (Onu). En réponse, l'Ukraine a annoncé la création d'un "corridor humanitaire" longeant la côte occidentale de la mer Noire, près de la Roumanie et de la Bulgarie. Un porte-conteneurs battant pavillon hongkongais, bloqué dans le port d'Odessa depuis l'invasion, a emprunté cet itinéraire la semaine dernière sans essuyer de tirs. "Un seul navire commercial est passé jusqu'à présent, et cela a montré que les cargos étaient prêts à emprunter des couloirs alternatifs", a déclaré Denis Martchouk, directeur adjoint du Conseil agraire, le plus grand groupe agro-industriel d'Ukraine, à la télévision nationale. "Il devrait y avoir un mouvement de 7 à 8 navires supplémentaires (...) et peut-être alors que ces routes alternatives deviendront un couloir d'exportation de produits agricoles", a-t-il ajouté. Le Financial Times, citant le vice-ministre ukrainien de l'Économie, Oleksandr Gryban, a déclaré que Kyiv était en train de finaliser un accord avec des assureurs mondiaux pour couvrir les navires céréaliers voyageant à destination et en provenance de ses ports de la mer Noire. L'Ukraine est l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales et expédiait des millions de tonnes de denrées alimentaires depuis ses ports de la mer Noire avant la guerre. Mais l'Ukraine doit se reposer sur ses ports du delta du Danube, dans le sud-ouest du pays, depuis que la Russie a abandonné l'accord sur les exportations de céréales. Denis Martchouk a précisé que l'Ukraine avait déjà alloué 20 milliards de hryvnias (498 millions d'euros) à l'assurance des navires, afin d'attirer les armateurs vers les ports ukrainiens ciblés par les forces russes. Toutefois, Mykola Gorbatchov, directeur du syndicat ukrainien des négociants en céréales UGA, a déclaré qu'en dépit du mécanisme de compensation, il doutait que de nombreux armateurs soient prêts à emprunter les couloirs temporaires. "Il faut au moins deux à trois jours pour charger un navire dans les ports de l'agglomération d'Odessa. Si, pendant cette période, l'infrastructure portuaire est à nouveau touchée par des attaques ennemies, les navires et les cargaisons risquent d'être endommagés", a-t-il déclaré dans un communiqué. Mykola Gorbatchov estime qu'il serait souhaitable de trouver un mécanisme permettant d'assurer la sécurité des navires civils dans les couloirs temporaires, en fournissant par exemple des escortes militaires. "Les navires de l'Otan seront en mesure de répondre aux menaces, y compris aux attaques de missiles sur les infrastructures portuaires", a-t-il déclaré. (Reportage Pavel Polityuk, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)