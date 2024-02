L'Ukraine doit trouver des moyens novateurs de combattre, selon Syrsky

L'Ukraine doit trouver des moyens novateurs de combattre, selon Syrsky













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Les forces armées ukrainiennes doivent s'adapter et trouver des méthodes de combat innovantes pour remporter la victoire sur les envahisseurs russes, a déclaré vendredi le nouveau chef d'état-major de l'armée, lors de sa première prise de parole publique depuis sa prise de fonction. Le colonel-général Oleksandr Syrsky, auparavant aux commandes de l'armée de terre, a été promu jeudi à la tête de l'armée ukrainienne, forte de 800.000 hommes, au cours du plus grand remaniement de l'état-major depuis le début de la guerre. "Seuls des changements et une amélioration constante des moyens et des méthodes de guerre pourront mener à la réussite", a écrit Oleksandr Syrsky dans un message sur Telegram, citant les drones et la guerre électronique comme exemples de nouvelles technologies pouvant aider Kyiv à remporter la victoire. Le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, a déclaré avoir présenté Oleksandr Syrsky à l'état-major général et lui a promis "tout le soutien possible aux actions et aux décisions du commandement des forces armées ukrainiennes". Ce remaniement militaire intervient dans un contexte difficile pour l'Ukraine, ses troupes peinant à effectuer des avancées sur le terrain depuis la contre-offensive lancée en juin dernier, tandis que les Etats-Unis n'ont pas renouvelé pour l'heure leur indispensable aide militaire à l'Ukraine. Les forces russes sont actuellement à l'offensive sur les lignes de front et font des percées progressives dans la ville d'Avdiivka, que Moscou tente de capturer depuis plusieurs mois. En tant que commandant de l'armée de terre, Oleksandr Syrsky a notamment supervisé la défense de la capitale Kyiv au début de l'offensive russe et planifié en juillet 2022 la contre-offensive éclair ayant permis à l'Ukraine de reprendre la ville de Kharkiv, deux des plus grands succès de la première année de guerre. Toutefois, certains soldats ukrainiens l'ont critiqué pour la façon dont il a ensuite dirigé la défense prolongée de la ville orientale de Bakhmout, où des milliers de soldats ont péri des deux côtés avant que les forces de Kyiv ne se retirent en mai 2023. (Reportage Max Hunder, avec la contribution de Yuliia Dysa; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)