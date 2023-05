L'Ukraine dit que son armée progresse à la périphérie de Bakhmout

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'armée ukrainienne progresse dans deux directions à la périphérie de Bakhmout, au nord et au sud de la ville attaquée depuis des mois par les forces russes, qui restent menaçantes dans le secteur central, a déclaré samedi la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar. Des responsables ukrainiens et russes ont signalé ces derniers jours plusieurs contre-attaques localisées de l'armée ukrainienne autour de Bakhmout, qui ont permis d'alléger la pression mise par les mercenaires russes de Wagner sur les quartiers encore tenus par les forces de Kyiv. "Nos troupes avancent progressivement dans deux directions à la périphérie de Bakhmout. Cependant, la situation dans la ville même est plus difficile", a écrit Hanna Malyar sur la messagerie Telegram. "L'ennemi n'est pas en mesure de prendre le contrôle de la ville", réduite à l'état de ruines par les bombardements incessants de l'artillerie et de l'aviation russes depuis l'été dernier, a-t-elle assuré. En visite à Rome, Volodimir Zelensky n'a pas voulu dire quand son armée lancerait la contre-offensive attendue dans les prochaines semaines, une fois qu'elle aura reçu tous les armements occidentaux promis, dans l'espoir de reprendre un maximum de territoires conquis par Moscou. "Je ne peux pas répondre à cette question mais vous verrez les résultats et la Russie les sentira", a déclaré le président ukrainien à la télévision italienne, alors que les bombardements de cibles russes en arrière du front s'intensifient. (Rédigé par David Ljunggren à Ottawa et Gavin Jones àRome, version française Tangi Salaün)