L'Ukraine dit que ses troupes progressent sur le front Sud

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a fait état jeudi de nouvelles progressions sur le front Sud, entre les régions de Zaporijjia et Donetsk, au lendemain de la confirmation de la libération d'un village que les forces russes avaient transformé en place forte le long de leur principale ligne de défense. Les troupes ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive au sud du village d'Ourojaïne en direction de la mer d'Azov, même si la densité des défenses russes, notamment de gigantesques champs de mines, ne leur permet pas d'effectuer des percées spectaculaires. L'armée de Kyiv a revendiqué jeudi matin la destruction d'un hélicoptère d'attaque russe Kamov Ka-52 "Alligator" dans ce secteur, ainsi qu'un second appareil plus au nord, près de la ville de Bakhmout. Un porte-parole de l'armée, Andriy Kovaliov, a évoqué à la télévision publique des "succès" au sud d'Ourojaïne, sans plus de précisions. Il a ajouté que de violents combats se poursuivaient autour de Bakhmout ainsi que dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes sont à l'offensive en direction de la ville de Koupiansk, dans la région de Kharkiv. Selon lui, les dernières attaques russes dans ces secteurs ont été repoussées. (Rédigé par Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)