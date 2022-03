L'Ukraine dit espérer l'ouverture d'un couloir humanitaire à Marioupol

par Pavel Polityuk

LVIV, Ukraine (Reuters) - L'Ukraine "espère" que la Russie va accepter l'ouverture d'un couloir humanitaire pour permettre aux civils qui le souhaitent d'évacuer la ville portuaire assiégée de Marioupol, dans le sud-est du pays, a déclaré vendredi la vice-Première ministre ukrainienne, Irina Verechtchouk.

"Nous espérons que (le couloir humanitaire de Marioupol) fonctionnera aujourd'hui", de même que les autres envisagés à travers le pays, a déclaré Irina Verechtchouk dans une déclaration télévisée.

Toutes les tentatives visant à permettre le libre passage des habitants de Marioupol ont échoué cette semaine, les autorités ukrainiennes ayant accusé à plusieurs reprises l'armée russe de bombarder les convois ou les routes qu'ils devaient emprunter, tandis que la Russie renvoie la responsabilité de ces échecs à la partie ukrainienne.

Selon les autorités ukrainiennes, près de 400.000 personnes se terrent dans des abris à Marioupol, port stratégique sur la mer d'Azov, et sont privés d'eau, de vivres et d'électricité et dans l'incapacité d'évacuer les blessés depuis plus d'une semaine.

Comme depuis plusieurs jours, le ministère russe de la Défense a précisé qu'il prévoyait de permettre l’évacuation de civils depuis Kiev, Kharkiv, Tchernihiv, Soumy et Marioupol.

Le gouverneur de la province de Zaporijjia où les forces russes ont pris le contrôle la semaine dernière de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a annoncé qu'un convoi d'environ 250 personnes, à bord d'une cinquantaine de voitures et d'un autocar, avait quitté la ville d'Enerhodar, dans le sud-est du pays, pour rejoindre la ville de Zaporijjia, distante d'une cinquantaine de kilomètres.

"Nous les attendons à Zaporijjia", a dit Olexandr Staroukh dans un message sur Telegram.

Selon le président Volodimir Zelenski, qui a accusé jeudi la Russie de vouloir faire régner la "terreur" en Ukraine, aucun civil n'a pu quitter Marioupol jeudi, même si les autorités ukrainiennes sont parvenues à évacuer près de 40.000 personnes de cinq autres villes du pays dans la journée.

La Russie, qui assure ne pas cibler de civils dans le cadre de ce qu'elle décrit comme une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine, impute aux autorités de Kiev les échecs des tentatives de mise en place de couloirs humanitaires.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a fait savoir vendredi que 1,85 millions de personnes avaient été déplacées en Ukraine depuis le déclenchement de l'offensive russe le 24 février dernier.

Selon le dernier décompte du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies, arrêté ce vendredi, plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit.

(Reportage de Pavel Polityuk, avec la contribution de Natallia Zinets et Max Hunder, et Michael Shields et Emma Farge à Genève ; version française Tangi Salaün et Myriam Rivet, édité par Marc Angrand et Matthieu Protard)