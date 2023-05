L'Ukraine dit avoir subi une nouvelle attaque de missiles et de drones

KYIV (Reuters) - L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir intercepté trois missiles et 25 drones lancés par la Russie dans la nuit de samedi à dimanche, dernière attaque de ce genre en date visant le pays. La Russie a multiplié les frappes de missiles et de drones ces dernières semaines, un regain d'activité que Kyiv attribue à l'inquiétude de Moscou face à la contre-offensive ukrainienne annoncée dans l'est du pays. Dans un communiqué, l'armée de l'air ukrainienne indique que l'armée russe a tiré des missiles Kalibr à partir de frégates déployées en mer Noire, des missiles de croisière à partir de bombardiers stratégiques Tu-95 et des drones Shahed de conception iranienne. Un responsable de la présidence ukrainienne a fait état sur la messagerie Telegram de deux blessés à Ternopil, dans l'ouest du pays. Le ministère russe de la Défense a dit y avoir ciblé des dépôts d'armes et des zones de concentration de troupes, sans préciser le résultat de ces frappes. Les autorités de Kyiv ne font traditionnellement pas de commentaires sur d'éventuels dégâts infligés à des infrastructures militaires ou stratégiques. (Reportage de Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün)