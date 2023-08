L'Ukraine dit avoir repris Robotyne, bombardement russe meurtrier sur Poltava

L'Ukraine dit avoir repris Robotyne, bombardement russe meurtrier sur Poltava













KYIV, 28 août (Reuters) - L'Ukraine a revendiqué lundi la prise de Robotyne, dans le sud-est de son territoire, dans le cadre de sa contre-offensive face à l'armée russe, tandis que deux personnes ont été tuées par un tir de missile russe au cours de la nuit sur la région centrale de Poltava. "Robotyne a été libérée", a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, citée par l'armée ukrainienne, ajoutant que les troupes de Kyiv tentaient de progresser vers le sud. L'Ukraine avait annoncé la semaine dernière que ses forces avaient hissé le drapeau national à Robotyne mais que ses troupes continuaient d'essuyer des tirs dans la localité. Dans le centre du pays, le gouverneur de la région de Poltava a fait état d'une attaque russe au cours de la nuit contre une installation industrielle. "À la suite de cette attaque hostile, deux personnes ont été tuées, deux autres ont été transportées à l'hôpital avec des blessures légères, et l'on ignore actuellement où se trouvent deux autres personnes", a dit Dmytro Lounine sur l'application de messagerie Telegram. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a tiré quatre missiles depuis la mer Noire au cours de la nuit, dont deux ont été abattus. La région de Kryvyi Rih a également été touchée par des missiles lors d'une attaque distincte. Plusieurs maisons ont été endommagées, ont dit les autorités qui n'ont pas fait état de victimes. (Reportage Pavel Polityuk et Tom Balmforth; version française Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)