L'Ukraine dit avoir repris Robotyne

(Actualisé avec des commentaires d'Hanna Maliar et des précisions sur les attaques récentes) KYIV, 28 août (Reuters) - L'Ukraine a revendiqué lundi la prise de Robotyne, dans le sud-est de son territoire, dans le cadre de sa contre-offensive face à l'armée russe. "Robotyne a été libérée", a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, citée par l'armée ukrainienne. La vice-ministre a ajouté à la télévision ukrainienne que les troupes de Kyiv, qui ont commencé leur contre-offensive au début du mois de juin, se déplaçaient désormais au sud-est de Robotyne et au sud de la ville voisine de Mala Tokmatchka. Le succès de l'Ukraine dans la reprise de Robotyne, qui n'a pas été confirmée par la Russie, fait suite à des informations relayées par les médias au sujet d'une réunion au mois d'août entre les hauts responsables militaires de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord) et le chef de l'armée ukrainienne au sujet de la redéfinition de la stratégie militaire de l'Ukraine. "TRÈS CHAUD" SUR LE FRONT EST Les forces ukrainiennes combattent également les troupes russes dans l'est de l'Ukraine, où la progression de la contre-offensive a été plus lente que prévue en raison des obstacles que représentent les vastes champs de mines et les tranchées russes. Hanna Maliar a qualifié de "très chaude" la situation sur le front de l'Est la semaine dernière. Elle a indiqué que les troupes russes y rassemblaient de nouvelles forces et se réorganisaient, et que Moscou visait à y déployer ses meilleures troupes. Les forces ukrainiennes ont continué à avancer au sud de Bakhmout, a-t-elle déclaré, faisant référence à la ville orientale presque dévastée qui a été capturée par les troupes de Moscou en mai après des mois de combats acharnés. Elle a ajouté qu'au cours de la semaine écoulée, les forces ukrainiennes avaient repris 1 km2 autour de Bakhmout et que les troupes russes n'avaient pas progressé. Les frappes aériennes russes les plus récentes dans la région ukrainienne de Poltava ont fait deux morts au cours de la nuit de dimanche à lundi, lorsqu'une usine de production d'huile végétale a été touchée, a déclaré le gouverneur de la région. La Russie a par ailleurs déclaré avoir abattu un drone ukrainien qui se dirigeait vers Moscou lundi matin, une attaque qui a brièvement perturbé les vols au-dessus de la capitale russe. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer dans l'immédiat les rapports concernant les dernières attaques sur le champ de bataille. (Reportage Pavel Polityuk et Tom Balmforth; version française Kate Entringer et Stéphanie Hamel, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)