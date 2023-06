L'Ukraine dit avoir repris le village de Rivnopil dans le sud-est

26 juin (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont libéré le village de Rivnopil (sud-est) du contrôle russe, a annoncé lundi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar.

Rivnopil se situe dans un secteur du front où l'Ukraine dit avoir reconquis plusieurs autres villages depuis le début de sa contre-offensive. "Les forces (ukrainiennes) ont ramené Rivnopil sous notre contrôle. Nous avançons", a écrit Hanna Maliar sur Telegram. La vice-ministre ukrainienne de la Défense avait déclaré plus tôt dans un communiqué que l'armée ukrainienne avait libéré près de 130 km2 dans le sud du pays depuis le début de sa contre-offensive début juin. La Russie, qui a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, contrôle toujours des pans de territoire dans l'est et le sud du pays. (Reportage Anna Pruchnicka; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)