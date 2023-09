L'Ukraine dit avoir repris Klitchivka, village près de Bakhmout

par Nick Starkov KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué dimanche soir les soldats qui sont parvenus dans la journée à reprendre le village de Klitchivka, situé dans l'est du pays, au sud de la ville de Bakhmout, laquelle est contrôlée depuis mai dernier par l'armée russe. "Je veux particulièrement féliciter aujourd'hui les soldats qui, pas après pas, redonnent à l'Ukraine ce qui lui appartient, à savoir la zone de Bakhmout", a déclaré le dirigeant ukrainien dans une allocution vidéo quotidienne. Plus tôt dans la journée, le général en charge des opérations au sol de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a annoncé via la messagerie Telegram que "Klitchivka a été vidé des Russes et libéré". Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a aussi déclaré que le village a été repris, à l'issue d'"importants affrontements". Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante cette annonce. La ministre adjointe de la Défense a partagé une vidéo sur laquelle on peut voir des soldats ukrainiens brandir le drapeau national au milieu de décombres d'immeubles, alors que retentissent au loin des tirs. Hanna Maliar a ajouté via Telegram que les troupes russes menaient toujours des offensives pour tenter de reprendre le village. Klitchivka, qui comptait avant la guerre environ 400 habitants, se trouve à moins d'une dizaine de kilomètres au sud de Bakhmout, dont les troupes russes ont pris le contrôle en mai dernier à l'issue d'un siège sanglant de plusieurs mois. Quelques kilomètres séparent Klitchivka du village d'Andrivka, situé plus au sud, que l'armée ukrainienne a déclaré avoir repris au cours de la semaine écoulée. Ces deux localités sont en ruines depuis les combats pour la ville de Bakhmout, que Kyiv entend reprendre dans le cadre de la contre-offensive lancée en juin. Ilia Yevlash, porte-parole de l'armée ukrainienne dans l'est du pays, a fait part de "dégâts colossaux" infligés aux troupes russes. "Nous avons désormais une base qui va nous permettre de continuer de développer des offensives et de libérer notre territoire des envahisseurs", a-t-il ajouté sur Telegram. (Reportage Pavel Polityuk, Elaine Monaghan; version française Jean Terzian)