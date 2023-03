L'Ukraine dit avoir repoussé de nouveaux assauts russes sur Bakhmout

KYIV (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont repoussé de nouveaux assauts russes en direction du centre de Bakhmout, a déclaré mardi un général ukrainien de haut rang. "Les groupes d'assaut de l'ennemi tentent d'avancer de la périphérie vers le centre de la ville, mais nos forces de défense les détruisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7", a écrit Oleksandr Syrsky, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, sur l'application de messagerie Telegram. Il a ajouté que les combats étaient intenses le long de la ligne de front est. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la situation sur place. La Russie a fait de la prise de Bakhmout une priorité dans sa campagne visant à contrôler l'ensemble de la région industrielle du Donbass, composée des oblasts de Donetsk et Louhansk dans l'est de l'Ukraine. La bataille pour cette petite ville de la région de Donetsk, qui dure depuis des mois, est devenue l'une des plus sanglantes de la guerre que Moscou mène en Ukraine depuis bientôt 13 mois. Si les forces russes s'emparent de la ville, il s'agira du premier gain territorial significatif de la Russie depuis l'été dernier, même si beaucoup d'observateurs estiment que l'objectif est avant tout symbolique. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que personne ne pensait que Bakhmout résisterait aussi longtemps à des attaques aussi intenses. "La défense de Bakhmout tient bon et les possibilités ne sont pas encore épuisées", a-t-elle assuré. (Reportage Olena Harmash, version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)