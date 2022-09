L'Ukraine dit avoir pénétré en profondeur sur le front de Kharkiv

par Pavel Polityuk

KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a repris ces derniers jours une vingtaine de localités du nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, lors d'une percée en profondeur derrière les lignes russes, a déclaré jeudi un général ukrainien.

"Lors d'opérations visant à reprendre des territoires perdus près de Kharkiv, depuis le début de la semaine, les forces armées ukrainiennes (...) ont pénétré derrière les lignes ennemies jusqu'à une distance de 50 km," a dit lors d'un point de presse le général de brigade Oleksiy Gromov.

Au total, en ajoutant d'autres gains engrangés dans la région de Pivennyi Buh, une rivière qui traverse la ville de Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine, l'armée ukrainienne s'est emparée de plus de 700 kilomètres carrés de territoire, a ajouté l'officier.

Le général Gromov a également déclaré que les troupes de Kyiv avaient progressé de trois kilomètres sur le front de Sloviansk dans le Donbass (est) et repris une localité du nom d'Ozerne.

Dès mercredi soir, dans son message à la nation quotidien, le président Volodimir Zelensky avait fait état de "bonnes nouvelles en provenance de l'oblast [région administrative, NDLR] de Kharkiv", évoquant sans plus de détails la capture de plusieurs villages et saluant la "bravoure" de deux brigades aéroportées et d'une brigade mécanisée.

Ni le chef de l'Etat ni le général Gromov n'ont communiqué le nom de ces localités afin de ne pas compromettre les opérations en cours.

Les experts de l'Institute for the Study of War (ISW), basé à Washington, estiment que les forces ukrainiennes ont réussi mercredi, en attaquant par surprise, à avancer d'au moins 20 km en territoire sous contrôle russe, "reprenant approximativement 400 kilomètres carrés".

La Russie a confirmé pour sa part des combats dans la région mais nié avoir perdu des territoires. Sur les réseaux sociaux, des experts militaires russes ont laissé toutefois entendre que les forces russes avaient subi des revers et devraient d'urgence obtenir des renforts.

PERTES IMPORTANTES

Dans une vidéo postée sur YouTube, le conseiller à la présidence ukrainienne Oleksiy Arestovitch a affirmé que les forces ukrainiennes avaient surpris les lignes de défense russes dans la petite ville de Balakliia, située au sud-est de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine proche de la frontière russe.

"Les Russes disent que Balakliia est encerclée alors qu'en fait, nos troupes ont progressé bien davantage", a-t-il dit.

Un responsable local pro-russe, Rodion Mirochnik, a indiqué sur Telegram que Balakliia était toujours contrôlée par les Russes, tout en signalant des affrontements au nord de la ville.

Selon Iouri Podolyak, un blogueur ukrainien régulièrement cité par les responsables pro-russes, "l'ennemi a engrangé des succès considérables près de Balakliia avec une force relativement réduite".

"Tout devrait dépendre maintenant de la vitesse à laquelle des renforts seront envoyés sur le terrain", a-t-il dit en parlant de "pertes importantes".

L'Ukraine évoque depuis des semaines une vaste contre-offensive dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, où des combats sont en cours. Les analystes militaires occidentaux pensent que l'état-major russe pourrait avoir dégarni certains fronts en envoyant massivement des renforts vers le sud.

D'intenses affrontements se poursuivaient également jeudi dans la région de la centrale nucléaire de Zaporijjia, que l'Ukraine n'a pas exclu de mettre à l'arrêt afin de prévenir le risque d'une catastrophe.

Alors que les Etats-Unis ont annoncé jeudi le déblocage d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, le général Gromov a souligné le rôle essentiel joué par les drones Bayraktar, de fabrication turque, dans la récente contre-offensive.

"Les unités d'infanterie et d'artillerie motorisée ennemies non protégées par des systèmes de défense antiaérienne sont devenues une proie facile pour nos Bayraktar, dont la quantité ne cesse de croître, grâce à nos volontaires", a-t-il dit.

(Reportage Max Hunder et Pavel Polityuk, rédigé par Andrew Osborn et Tom Balmforth, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)