L'Ukraine dit avoir détruit 34 des 44 drones lancés par la Russie

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'armée de l'air ukrainienne a déclaré jeudi que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu 34 des 44 drones Shahed tirés par la Russie dans la nuit de mercredi et jeudi, des tirs qui n'ont fait aucun mort selon les autorités militaires et régionales. "Des avions de chasse, des unités de missiles antiaériens et des groupes de tireurs mobiles ont été engagés pour repousser l'attaque", a déclaré l'armée sur l'application de messagerie Telegram. Trois régions du sud de l'Ukraine, Odessa, Kirovohrad et le sud de Mykolaïv, ont été visées selon l'armée. "Il n'y a pas eu d'impacts ni de destructions. Il n'y a pas eu de victimes. Il n'y a eu que quelques petits incendies sur l'herbe sèche en raison de la chute des débris du Shahed abattu", a déclaré le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, sur Telegram. La région portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, est la cible d'attaques de drones et de missiles russes depuis juillet, date à laquelle la Russie a mis fin à un accord d'exportation de céréales conclu sous l'égide de l'ONU, qui permettait à Kyiv d'exporter ses céréales. (Reportage Pavel Polityuk ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)