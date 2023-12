L'Ukraine dit avoir déjoué une nouvelle attaque de drones contre Kyiv

KYIV, 20 décembre (Reuters) - L'armée ukrainienne a dit mercredi avoir déjoué une nouvelle attaque de drones russes qui visait notamment Kyiv, la cinquième du genre depuis le début du mois. Selon l'armée de l'air, 18 des 19 drones lancés contre la capitale et d'autres villes, dont Odessa et Kherson, ont été abattus. "D'après les premières informations préliminaires, il n'y a eu ni victime ni destruction dans la capitale", a déclaré Serhi Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, sur la messagerie Telegram. L'armée de l'air ukrainienne a également déclaré que la Russie avait tiré deux missiles visant la région de Kharkiv, à l'est, sans faire de victimes. Neuf personnes, dont quatre enfants, ont en revanche été blessées par une frappe nocturne de drones à Kherson, dans le sud-est de l'Ukraine, ont fait savoir les autorités. La Russie n'a pour le moment fait aucun commentaire. (Rédigé par Oleskand Kozhukhar et Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün; édité par Zhifan Liu)