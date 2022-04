L'Ukraine dit avoir déjoué une attaque russe près d'Odessa

(Reuters) - L'armée ukrainienne a dit vendredi que ses défenses anti-aériennes avaient déjoué une attaque de missiles russe contre des infrastructures vitales du port d'Odessa, sur la mer Noire.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Maksym Martchenko, a déclaré que trois missiles avaient touché une zone résidentielle et fait des victimes.

"L'ennemi a tenté de manière insidieuse de toucher des infrastructures cruciales dont la destruction pourrait être dangereuse pour la population civile", a déclaré le commandement sud de l'armée ukrainienne dans un message sur les réseaux sociaux.

"Grâce à la réponse opportune et efficace des forces de défense anti- aérienne, les missiles n'ont pas touché les cibles visées par l'ennemi", a-t-elle ajouté.

Reuters n'a pu vérifier immédiatement ces déclarations.

La Russie dément viser des civils dans son offensive lancée le 24 février contre l'Ukraine, présentée par Moscou comme une "opération spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" le pays et dénoncée par Kyiv et les Occidentaux comme une guerre d'agression injustifiée.

(Reportage Natalia Zinets et David Ljunggren; rédigé par Jean-Stéphane Brosse)