L'Ukraine dit avoir coulé un patrouilleur russe en mer Noire

KYIV (Reuters) - Des drones navals ukrainiens ont coulé un patrouilleur de la flotte russe de la mer Noire au large de la Crimée au cours d'une attaque nocturne, a déclaré mardi l'armée ukrainienne. Les services de renseignement militaire ukrainiens ont annoncé sur la messagerie Telegram que leur unité spéciale Groupe 13 avait tiré des drones navals Magura V5 contre le patrouilleur Sergueï-Kotov près du détroit de Kertch, qui relie la mer Noire et la mer d'Azov. Ils ont précisé que le bateau russe avait été touché à la poupe, à tribord et à bâbord. "Actuellement, ce bateau gît au fond de la mer", a dit Dmitro Pletentchouk, porte-parole de la marine militaire ukrainienne, dans une allocution télévisée, ajoutant qu'un hélicoptère se trouvait peut-être à bord du patrouilleur. A lire aussi... Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Des blogueurs militaires russes ont confirmé les affirmations ukrainiennes. La chaîne Telegram VChK-OGPU a fait état de tentatives vaines de remorquage du patrouilleur jusque vers un port puis de son naufrage. Dans une référence apparente à cette attaque, Andri Yermak, directeur de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré mardi sur la messagerie Telegram que "la flotte russe de la mer Noire est un symbole de l'occupation". "Elle ne peut pas être en Crimée ukrainienne", a-t-il ajouté. La Russie a annexé la Crimée en 2014. Le trafic ferroviaire et routier a été suspendu avant d'être à nouveau autorisé sur le pont reliant la péninsule à la région russe de Krasnodar via le détroit de Kertch, ont déclaré des responsables installés par la Russie en Crimée. Dmitro Pletentchouk a déclaré que le Sergueï-Kotov avait déjà été touché en septembre dernier et qu'un autre patrouilleur de même classe avait aussi été endommagé dans le cadre des attaques menées régulièrement par les forces ukrainiennes contre la marine russe en mer Noire depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. "Ils ont quatre navires identiques, dont deux sont désormais hors d'état", a-t-il dit. (Rédigé par Sergiy Karazy, Pavel Polityuk, Yuliia Dysa et Lidia Kelly, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu et Blandine Hénault)