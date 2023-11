L'Ukraine dit avoir coulé deux navires de débarquement russes en Crimée

KYIV (Reuters) - Des drones navals ukrainiens ont attaqué et coulé deux navires de débarquement russes en Crimée, a déclaré vendredi le Renseignement militaire ukrainien. Les deux petits vaisseaux amphibies russes ont été attaqués dans la baie de Vouzka, dans la partie ouest de la péninsule annexée en 2014 par la Russie. "Les renseignements récoltés le 10 novembre après l'attaque (...) montrent que deux petits navires de débarquement russes ont été détruits", ont déclaré les services de renseignement militaire. Selon l'armée ukrainienne, il y avait des équipages et des véhicules blindés à bord des deux navires. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'information. La Russie, dont la flotte de la mer Noire est basée à Sébastopol, n'a pas fait de commentaire. Selon les autorités ukrainiennes, des tirs d'artillerie et attaques de drones russes ont fait trois morts et endommagé des infrastructures, des lignes électriques et un gazoduc dans les régions de Dnipropetrovsk et Kherson, dans le sud de l'Ukraine. (Pavel Polityuk; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)