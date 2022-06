L'Ukraine dit avoir chassé les forces russes de l'île aux Serpents

KYIV (Reuters) - Les forces russes se sont retirées de l'île aux Serpents, au large de la côte ukrainienne, un succès stratégique majeur pour l'Ukraine qui pourrait contribuer à alléger le blocus imposé par Moscou aux ports de la mer Noire, particulièrement Odessa.

Le ministère russe de la Défense a présenté ce retrait comme un "geste de bonne volonté" démontrant selon lui que Moscou ne cherche pas à entraver les efforts de l'Onu pour mettre en place un couloir humanitaire afin de reprendre les exportations de blé ukrainien.

Les autorités ukrainiennes ont de leur côté assuré que les forces russes avaient été chassées de l'île par un barrage d'artillerie massif, grâce notamment au matériel récemment fourni par les pays occidentaux, comme les canons Caesar français et les lance-roquettes multiples américains HIMARS.

"KABOOM ! Plus aucune troupe russe sur l'île aux Serpents. Nos forces armées ont fait un excellent travail", a écrit sur Twitter Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le Commandement Sud de l'armée ukrainienne a publié des photos de colonnes de fumée s'élevant au-dessus l'île.

"L'ennemi a évacué en catastrophe le reste de la garnison à bord de deux vedettes rapides et a probablement abandonné l'île. L'île aux Serpents est pour le moment livrée aux flammes et aux explosions", a-t-il dit, promettant que l'armée ukrainienne y reprendrait pied dès que possible.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les récits ukrainien et russe.

La levée du blocus du port d'Odessa est un enjeu majeur pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux.

Si le départ des forces russes de l'île aux Serpents ne suffira pas à garantir la sécurité des bateaux qui voudraient se rendre dans le port ukrainien, disent les experts, il diminue significativement l'emprise militaire de Moscou dans la région.

MACRON SOULIGNE L'EFFICACITÉ DES CANONS CAESAR

"C'est une grande victoire car elle met fin à la domination de la flotte (russe) de la mer Noire", souligne Oleg Jdanov, un expert militaire basé à Kyiv.

L'armée russe était en position précaire depuis qu'elle s'était emparée de l'île aux Serpents. Elle y a perdu plusieurs navires de ravitaillement ainsi qu'une grande partie du matériel qu'elle avait déployé.

Mais selon l'armée ukrainienne, l'arrivée d'équipement moderne fourni par les pays membres de l'Otan, dont les canons Caesar français à longue portée, a rendu la position des Russes intenable.

Le président français Emmanuel Macron, qui a confirmé lors du sommet de l'Otan qui s'est achevé ce jeudi à Madrid l'envoi de six canons supplémentaires en Ukraine, en plus des douze déjà livrés, a dit y voir un résultat concret du soutien de la France, alors que son engagement au côté de l'Ukraine est régulièrement questionné.

"Ce qui est clair, si d'aucuns en doutaient, c'est que le soutien de la France aux armées ukrainiennes est un soutien qui ne passe pas uniquement par des engagements verbaux mais bien par le déploiement de matériel sur place qui a toujours été accompagné d'une formation efficace et surtout d'un déploiement rapide", a déclaré Emmanuel Macron pendant une conférence de presse à la fin du sommet en Espagne.

"Les canons Caesar (...) font partie je crois des équipements appréciés des armées ukrainiennes et font partie des équipements crédibles aussi compte tenu de leur portée et de leur efficacité", a-t-il ajouté.

(Reportage de Max Hunder et Tom Balmforth à Kyiv, avec le bureau de Madrid et Bertrand Boucey à Paris ; version française Alizée Degorce et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)