L'Ukraine dit avoir assez de ressources énergétiques pour passer l'hiver













(Reuters) - L'Ukraine a accumulé suffisamment de ressources énergétiques pour passer sereinement l'hiver prochain, sous réserve que la reprise des bombardements russes n'endommage pas trop les réseaux, a déclaré le ministre ukrainien de l'Energie, German Galouchtchenko. "Nous disposons de suffisamment de ressources énergétiques et, à cet égard, nous sommes tranquilles", a dit le ministre à la télévision ukrainienne samedi soir. "La question est de savoir dans quelle mesure les futures attaques (russes)peuvent affecter les approvisionnements." Après en avoir réduit l'intensité à la fin de l'été, la Russie a repris ses tirs de missiles et de drones visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de la saison froide, et a visé une soixantaine de cibles stratégiques au cours des dernières semaines, a indiqué Kyiv mercredi. L'armée russe s'était employée à détruire le réseau électrique ukrainien l'hiver dernier pour tenter de contraindre le pays à renoncer à se défendre, privant régulièrement des millions d'Ukrainiens de lumière et de chauffage. German Galouchtchenko a dit s'attendre à ce que Moscou emploie la même tactique cet hiver, en lançant des attaques massives de missiles et de drones dès que les températures auront durablement chuté sous zéro degré Celsius, après un automne exceptionnellement doux. Ce devrait être le cas à partir de la semaine prochaine à Kyiv et dans d'autres régions. L'Ukraine a renforcé ses défenses antiaériennes depuis l'hiver dernier grâce à la fourniture par ses alliés occidentaux de nouveaux systèmes performants, comme le Patriot américain, le Nasams norvégien, l'Iris-T allemand ou le SAMP/T Mamba franco-italien, mais elle n'en a pas reçu suffisamment pour couvrir l'ensemble de son territoire. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, version française Tangi Salaün)