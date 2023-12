L'Ukraine dit avoir abattu trois bombardiers tactiques russes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président de l'Ukraine, Volodimir Zelensky, et des responsables militaires ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient abattu vendredi trois bombardiers tactiques russes Soukhoï Su-34 dans le sud du pays. L'armée russe n'a pas mentionné l'incident. Des blogueurs russes ont toutefois reconnu la perte et des analystes ont suggéré que des missiles Patriot avaient probablement été utilisés. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante. Lors de son allocution quotidienne, Volodimir Zelensky a félicité l'unité chargée de la défense antiaérienne de la région d'Odessa pour avoir abattu les avions dans la région de Kherson. (Reportage Ronald Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)