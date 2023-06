L'Ukraine dit avoir abattu plus de 30 projectiles au-dessus de Kyiv

KYIV (Reuters) - Les systèmes de défense antiaérienne ont abattu dans la nuit de jeudi à vendredi plus de 30 missiles et drones tirés par la Russie contre Kyiv, ont déclaré l'armée ukrainienne et les autorités de la capitale. Les sirènes d'alerte ont été déclenchées à Kyiv ainsi que dans une grande partie du pays, alors que Moscou multiplie les attaques aériennes nocturnes, cherchant visiblement à épuiser les Ukrainiens avant leur contre-offensive attendue dans l'est du pays. L'armée de l'air a dit dans un communiqué avoir abattu 21 drones et 15 missiles de croisière lancés en deux vagues successives au milieu de la nuit. "Les forces d'occupation ne renoncent pas à leurs tentatives visant à terroriser la capitale ukrainienne avec des frappes de drones et de missiles", a-t-elle commenté. L'administration militaire de Kyiv a dit sur la messagerie Telegram qu'il n'y avait eu aucune indication de victimes ou de dégâts lors de cette nouvelle attaque. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a fait savoir que les services de secours n'avaient pas été sollicités. L'Ukraine dit régulièrement parvenir à intercepter et détruire la quasi-totalité des missiles et drones russes mais la chute de débris endommage souvent des immeubles et fait parfois des victimes. Cela a été le cas dans la nuit de jeudi à vendredi en dehors de la capitale, où cinq maisons ont été endommagées et deux personnes blessées, dont un enfant, selon les autorités. (Rédigé par Pavel Polityuk et David Ljunggren; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)