L'Ukraine dit avoir abattu les 18 missiles russes tirés dans la nuit

par Gleb Garanchich et Sergiy Karazy KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a dit mardi avoir abattu les 18 missiles tirés dans la nuit par la Russie contre Kyiv, une attaque d'une intensité "exceptionnelle" qui visait semble-t-il à détruire les systèmes de défense antiaérienne modernes récemment déployés par l'Ukraine, comme les Patriot américains. Selon le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, la Russie a tiré six missiles hypersoniques Kinjal à partir de bombardiers stratégiques, neuf missiles de croisière depuis des navires en mer Noire et trois missiles Iskander depuis le sol. Tous ces missiles ont été abattus, ainsi que six drones Shahed de fabrication iranienne et trois drones de reconnaissance, a-t-il affirmé sur la messagerie Telegram. "C'était exceptionnel en terme d'intensité - le plus grand nombre d'attaques de missile en un temps réduit", a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Serhiy Popko, via la messagerie Telegram. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie a repris fin avril ses tirs de missiles à longue-portée et multiplié ces derniers jours ses attaques aériennes, principalement contre Kyiv. L'Ukraine est parvenu à repousser la majorité de ces attaques. Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a déclaré que des débris aériens ont provoqué l'incendie de plusieurs véhicules et endommagé notamment un bâtiment dans un quartier de l'ouest de Kyiv. Des sirènes d'alerte avaient retenti à travers le pays aux premières heures de mardi. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne et Alexandar Vasovic; version française Jean Terzian et Tangi Salaün)