L'Ukraine dit avoir abattu 8 drones russes au cours d'une attaque nocturne

L'Ukraine dit avoir abattu 8 drones russes au cours d'une attaque nocturne













KYIV, 26 novembre (Reuters) - L'armée de l'air ukrainienne a annoncé dimanche avoir détruit huit des neuf drones lancés dans la nuit par la Russie. Aucun dommage n'a été signalé dans l'immédiat et l'armée n'a pas précisé la zone frappée par le neuvième drone. Ces frappes, qui selon l'armée de l'air ont été lancées depuis le sud-est, interviennent au lendemain d'une attaque de drones présentée par les autorités ukrainiennes comme la plus importante depuis le début de la guerre. L'Ukraine a prévenu ces dernières semaines que la Russie prendrait pour cible cet hiver des infrastructures essentielles, comme elle l'a fait l'année dernière. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)