L'Ukraine dit avoir abattu 41 missiles russes dans la nuit, 3 morts

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée de l'air ukrainienne disant avoir abattu 41 missiles de croisière visant notamment la capitale Kyiv où au moins trois personnes ont été tuées par la chute de débris. Alors que la Russie semble s'enfoncer dans le chaos après la rébellion du groupe paramilitaire Wagner, l'armée russe a tiré 51 missiles contre la capitale ukrainienne mais aussi d'autres villes comme Kharkiv et Dnipropetrovsk. Elle a aussi lancé deux drones qui ont été interceptés, selon des responsables ukrainiens. Selon le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, trois personnes sont mortes et huit autres ont été blessées lorsque les débris d'un missile ont frappé une tour d'habitation à Kyiv. "C'est la façon de faire des terroristes. La façon de faire de la Russie", a-t-il commenté sur la messagerie Telegram. En tout une vingtaine de missiles ont été détruits dans le ciel de Kyiv, a précisé le chef de l'administration militaire de la capitale, Serhiy Popko. Huit personnes, dont deux enfants, ont également été blessées à Dnipropetrovsk, où plusieurs bâtiments ont été détruits, selon le gouverneur de la région, Serhiy Lysak. (Reportage de Dan Peleschuk, version française Tangi Salaün)