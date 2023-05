L'Ukraine dit avoir abattu 36 drones lancés par la Russie

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a déclaré jeudi avoir abattu 36 drones de fabrication iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit qui visaient vraisemblablement, selon Kyiv, des installations militaires et autres infrastructures critiques. Le président Volodimir Zelensky a déclaré qu'il s'agissait d'une "nuit difficile", tout en saluant le travail des défenses aériennes. "Continuant à terroriser l'Ukraine, l'ennemi a utilisé 36 Shahed (drones). Aucun d'entre eux n'a atteint sa cible. Merci à nos forces de défense aérienne pour ce résultat à 100%", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram. "L'ennemi cherchait vraisemblablement à attaquer les infrastructures critiques et installations militaires des régions occidentales de l'État", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Depuis octobre dernier, Moscou envoie régulièrement des vagues de drones pour attaquer des cibles en Ukraine. Bien qu'ils soient lents, les drones sont moins chers et plus faciles à remplacer que les missiles avancés. (Reportage Max Hunder, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)