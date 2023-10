L'Ukraine dit avoir abattu 27 des 36 drones lancés par la Russie

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a lancé 36 drones d'attaque de fabrication iranienne contre le sud de l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, parmi lesquels 27 ont été détruits par les systèmes de défense aérienne, a déclaré l'armée ukrainienne. Les frappes ont visé les régions de Mykolaïv, de Kherson et de d'Odessa, où des infrastructures ont été endommagées, selon les autorités. Des "infrastructures logistiques" ont été touchées, a déclaré le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, sans donner plus de détails. Aucun blessé n'est à signaler, a-t-il ajouté. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Ces derniers mois, les forces russes ont régulièrement mené des frappes de missiles et de drones sur les infrastructures du sud de l'Ukraine, ciblant en particulier les installations portuaires. L'administration régionale de Kherson a par ailleurs déclaré que la Russie avait frappé la région 79 fois avec des mortiers, de l'artillerie et des drones lors de la dernière journée, blessant quatre personnes et endommageant plusieurs bâtiments. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)