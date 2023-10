L'Ukraine dit avoir abattu 16 des 30 drones lancés par la Russie

L'Ukraine dit avoir abattu 16 des 30 drones lancés par la Russie













KYIV, 1er octobre (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine ont abattu 16 des quelque 30 drones lancés par la Russie sur le territoire ukrainien au cours de la nuit de samedi à dimanche, ont déclaré les forces aériennes ukrainiennes. "Durant la nuit, l'ennemi a massivement attaqué notre région de Tcherkassy avec des drones d'attaque. Malheureusement, les infrastructures industrielles de la ville d'Ouman ont été touchées", a déclaré le gouverneur de la région centrale, Igor Tabourets, sur l'application Telegram. "En conséquence, des incendies se sont déclarés dans des entrepôts. En particulier, des entrepôts de céréales", a-t-il ajouté, précisant qu'une personne avait été blessée. Des infrastructures civiles et des entrepôts ont également été endommagés dans les régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk, a déclaré dans un communiqué le bureau présidentiel ukrainien. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. (Reportage Pavel Polityuk ; version française Kate Entringer)