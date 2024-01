L'Ukraine dit avoir abattu 11 drones russes

L'Ukraine dit avoir abattu 11 drones russes













KYIV, 25 janvier (Reuters) - La Russie a lancé 14 drones et cinq missiles sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré jeudi l'armée de l'air ukrainienne, précisant les systèmes de défense aérienne ayant détruit 11 drones. L'armée de l'air a indiqué sur Telegram que la Russie avait principalement visé le sud de l'Ukraine. Deux personnes ont été blessées lors d'une attaque ayant visé Odessa, a déclaré Oleh Kiper, le gouverneur de la région, sur Telegram. "Malgré le travail efficace et fructueux de la défense aérienne pour repousser les attaques ennemies, une installation industrielle a malheureusement été touchée à Odessa, et des infrastructures civiles et des immeubles résidentiels ont été endommagés", a-t-il dit. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Pavel Polityuk; version française Camille Raynaud)