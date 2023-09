L'Ukraine dénonce une intense vague de frappes russes sur ses installations énergétiques

par Olena Harmash et Tom Balmforth KYIV (Reuters) - La Russie a lancé aux premières heures de jeudi une vaste attaque aérienne sur plusieurs régions d'Ukraine, d'une ampleur inédite depuis des semaines selon les responsables ukrainiens, qui craignent d'avoir assisté à la première salve d'une nouvelle campagne de bombardements contre le réseau électrique du pays à l'approche de l'hiver. Des coupures de courant ont été signalées dans cinq régions ukrainiennes, dans l'ouest, le centre et l'est du pays, réveillant chez les Ukrainiens le souvenir des vagues incessantes de bombardements russes sur des infrastructures essentielles l'hiver dernier, les privant d'électricité et de chauffage en pleine période de froid glacial. Les autorités ukrainiennes ont fait état d'au moins 18 blessés, dont une fillette de neuf ans. Le gouverneur de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a signalé deux morts dans un bombardement distinct au cours de la nuit. "L'hiver approche. Cette nuit, (la Russie) a repris ses attaques de missiles contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes", a écrit le député Andrii Osadchuk sur le réseau social X, anciennement Twitter. Ukrenergo, l'exploitant du réseau ukrainien, a déclaré qu'il s'agissait de la première attaque russe depuis six mois contre les infrastructures électriques. Il a signalé des dégâts sur des installations dans des régions de l'ouest et du centre du pays. "Il y a eu des coupures partielles dans les régions de Rivne, Jytomyr, Kyiv, Dnipropetrovsk et Kharkiv", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram. KYIV DIT AVOIR ABATTU 36 DES 43 MISSILES RUSSES TIRÉS L'Ukraine s'emploie depuis des mois à tenter de réparer à temps pour cet hiver les infrastructures visées par la campagne de bombardements russes de l'hiver dernier, qui avait endommagé près de la moitié de son réseau énergétique et contraint les opérateurs à imposer régulièrement des coupures tournantes. Avec l'aide des livraisons d'armes occidentales, l'Ukraine a renforcé depuis son système de défense aérienne mais peine à parer toutes les attaques en raison de l'étendue de son territoire. La Russie concentrait depuis mi-juillet ses attaques sur les ports et les infrastructures céréalières de l'Ukraine pour entraver ses exportations. Elle ne s'est pas exprimée sur la vague de bombardements de jeudi, lancée alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky est aux Etats-Unis après un discours à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Valeri Zaloujny, chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a déclaré que la Russie avait tiré 43 missiles de croisière en plusieurs vagues au cours de la nuit et que la défense antiaérienne ukrainienne en avait abattu 36. De puissantes explosions ont retenti à Kyiv et dans ses environs à l'aube, ont rapporté des journalistes de Reuters. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que sept personnes avaient été blessées dans la capitale, dont une fillette de neuf ans. Des débris de missiles sont tombés dans le centre de la ville, plusieurs bâtiments non-résidentiels ont été endommagés et un incendie s'est déclaré, a-t-il dit. A Tcherkassy, dans le centre du pays, un hôtel et plusieurs échoppes ont été touchés et sept personnes blessées, a dit le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko. Les autorités ont aussi fait état d'explosions dans les régions de Kharkiv, Khmelnitski, Rivne, Vinnytsia, Lviv et Ivano-Frankivsk. Maxim Kozytskyi, gouverneur de la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, a dit que trois missiles russes avaient frappé la ville de Drohobytch à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Des infrastructures et des entrepôts ont été touchés. Oleksandr Prokoudine, gouverneur de Kherson dans le sud du pays, a pour sa part fait état de deux morts dans un bombardement russe sur une résidence-dortoir. (Reportage Olena Harmash; rédigé par Tom Balmforth et Timothy Heritage, version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey; édité par Zhifan Liu)