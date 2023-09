L'Ukraine dénonce une attaque de drones russe sur Kyiv

par Tom Balmforth et Pavel Polityuk KYIV, 10 septembre (Reuters) - La Russie a lancé tôt dimanche une attaque aérienne contre Kyiv et ses environs, où des explosions ont retenti pendant deux heures et des débris de drones sont tombés sur plusieurs quartiers, ont déclaré les autorités ukrainiennes. L'armée ukrainienne a déclaré que les systèmes de défense antiaérienne avaient abattu 25 des 32 drones Shahed de conception iranienne tirés par la Russie, essentiellement contre la capitale de l'Ukraine et sa région. Des journalistes de Reuters ont entendu au moins cinq explosions à travers Kyiv et des images diffusées par les médias ukrainiens ont montré de nombreuses voitures endommagées. "Des drones se sont dirigés vers la capitale par vagues et en provenance de différentes directions", a dit Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, sur la messagerie Telegram. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a fait état d'un blessé dans le quartier historique de Podil. La Russie, qui attaque quasiment toutes les nuits le territoire ukrainien avec des drones, n'a pas fait de commentaire ce dimanche. (Reportage Tom Balmforth et Pavel Polityuk à Kyiv, avec Lidia Kelly à Melbourne et Elaine Monaghan à Washington, rédigé par Lidia Kelly, version française Bertrand Boucey)