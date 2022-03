L'Ukraine demande l'arrêt de l'assaut russe, Biden se rend en Pologne

LVIV/MARIOUPOL, Ukraine (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que les Ukrainiens "doivent parvenir à la paix" et mettre fin aux bombardements russes, qui ont contraint des millions de personnes à fuir vers des pays comme la Pologne, où doit se rendre le président américain.

Joe Biden se rendra en Pologne vendredi pour rencontrer des experts impliqués dans la réponse à apporter à l'afflux de réfugiés ukrainiens.

Les dirigeants occidentaux ont promis jeudi de nouvelles aides militaires et humanitaires à l'Ukraine, et ont dénoncé l'invasion russe, qu'ils ont qualifié de barbare, alors que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie.

Volodimir Zelensky est apparu fatigué dans une brève vidéo diffusée vendredi dans laquelle il a déclaré avoir lancé des appels aux dirigeants occidentaux "pour une seule raison - pour que la Russie comprenne que nous devons parvenir à la paix. La Russie a également besoin de parvenir à la paix".

Le président ukrainien a ajouté: "Chaque jour que nous défendons, nous nous approchons de cette paix dont nous avons tant besoin, vous ne pouvez pas vous arrêter, pas même une seule minute. Chaque minute compte pour notre destin, pour notre futur, pour l'endroit où nous vivons."

La nouvelle aide occidentale est restée en deçà des appels de Volodimir Zelensky, qui plaide en faveur d'un boycott total de l'énergie russe et d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, où les bombes russes ont transformé certaines zones résidentielles en terrains vagues.

La Russie n'a toutefois pas encore réussi à s'emparer d'aucune grande ville ukrainienne au cours de son assaut qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de l'Ukraine.

Les bombardements russes sont incessants, mais les colonnes de blindés russes n'ont pratiquement pas bougé depuis des semaines, bloquées près de la capitale Kyiv. Dans l'est de l'Ukraine, en revanche, les forces russes ont assiégé des villes.

Les Etats-Unis ont accusé la Russie de commettre des crimes de guerre en Ukraine, ce que la Russie dément. Dans une vidéo diffusée tard jeudi soir, la vice-Première ministre ukrainienne Irina Verechtchouk a déclaré que les forces russes avaient torturé des prisonniers ukrainiens.

Ces déclarations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

"Nous trouverons chaque soldat russe qui commet des crimes de guerre ainsi que leurs complices. Ne pensez pas que nous ne connaissons pas vos noms. Personne ne pourra échapper au châtiment", a dit Irina Verechtchouk.

DES VILLES ASSIÉGÉES

La Russie dit mener en Ukraine une "opération militaire spéciale" destinée à assurer sa propre sécurité en démilitarisant son voisin et en écartant ce qu'elle considère comme une menace émanant de nationalistes ukrainiens.

Dans le port de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, des milliers d'habitants sont actuellement réfugiés dans des sous-sols, avec peu d'eau, de nourriture, de médicaments ou d'électricité.

Une femme faisant la queue pour se procurer de la nourriture à Marioupol a déclaré à Reuters que son mari, diabétique, était tombé dans le coma avant de mourir avant que l'aide ne puisse arriver. Il est enterré dans un parterre de fleur.

"Nous prévoyons de partir mais c'est très difficile en ce moment", a déclaré cette femme, qui a dit que son nom était Alexandra. "Je ne peux pas laisser mon mari dans un parterre de fleur. Et nous n'avons nulle part où aller."

L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré jeudi que la Russie tentait de reprendre l'offensive sur Kyiv, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv et Marioupol.

L'Ukraine a déclaré être passée à l'offensive et avoir repoussé les forces russes dans certains endroits. Elle a annoncé jeudi avoir détruit un navire russe dans le port occupé de Berdiansk.

Les représentants russes n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant le navire. Des vidéos montraient de la fumée s'élevant d'un brasier sur un quai et le flash d'une explosion.

Les civils ont réussi à fuir les combats grâce à un couloir humanitaire négocié entre les représentants ukrainiens et russes. Près de 3.300 habitants ont pu être évacué jeudi, selon les responsables.

La Pologne, qui abritait déjà la plus grande communauté de réfugiés ukrainiens avant la guerre, a accueilli plus 2,1 millions de personnes.

Lors de sa visite, Joe Biden rencontrera le président polonais Andrzej Duda "afin de le remercier de ce que lui et le peuple polonais font et pour discuter de la réponse humanitaire à apporter aux Ukrainiens qui souffrent de la guerre de (Vladimir) Poutine", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison blanche, aux journalistes.

