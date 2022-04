L'Ukraine demande des armes lourdes lors de la visite de hauts responsables américains

KYIV (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin sont arrivés à Kyiv tard dimanche soir et se sont entretenus avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré un conseiller du dirigeant ukrainien.

Volodimir Zelensky devrait avoir demandé aux représentants américains des armes plus puissantes, afin de repousser les offensives russes dans le sud et l'est de l'Ukraine.

Le déplacement d'Antony Blinken et de Lloyd Austin, annoncé samedi par le président ukrainien, serait la visite de plus haut niveau en Ukraine effectuée par des responsables américains depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion du pays le 24 février.

Washington n'a pas confirmé l'arrivée d'Antony Blinken et de Lloyd Austin dans la capitale ukrainienne, les Etats-Unis ne divulguant généralement pas d'informations sur les visites sensibles dans les zones de conflit pour des raisons de sécurité.

Oleksi Arestovitch, un conseiller de Volodimir Zelensky, a déclaré dans une vidéo diffusée tard dimanche sur les réseaux sociaux qu'Antony Blinken et Lloyd Austin étaient arrivés à Kyiv et s'entretenaient avec le président ukrainien.

Volodimir Zelensky a remercié le président américain Joe Biden et les Etats-Unis pour leurs qualités de meneur d'hommes dans le soutien à l'Ukraine.

Le président ukrainien avait profité d'une allocution émouvante prononcée dimanche dans la Cathédrale Sainte-Sophie de Kyiv pour déclarer que l'Ukraine surmonterait cette "sombre période".

L'armée russe a fait le choix en mars de quitter le nord de l'Ukraine, faute notamment d'avoir pu atteindre Kyiv, afin de se redéployer dans l'est du pays et de préparer une grande offensive dans le Donbass, désormais présentée comme la priorité de son intervention militaire.

